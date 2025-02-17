Двое мужчин погибли в Приморье, провалившись под лед на автомобиле
Посёлок Тавричанка, Приморский край, 17 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Тела двух мужчин, провалившихся под лед на автомобиле в Приморье, достали со дна Амурского залива, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Приморье два человека погибли подо льдом. Они в автомобиле ушли на дно Амурского залива в районе Тавричанского лимана. Водолазы МЧС России достали тела мужчин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что толщина льда в месте провала составила около 5 см.
Как сообщало ИА Регнум, 18 января в Приангарье при переправе через реку Лену под лёд провалился гружёный полуприцеп лесовоза, что заставило власти временно закрыть ледовую переправу для движения транспорта.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.