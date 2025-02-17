Посёлок Тавричанка, Приморский край, 17 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Тела двух мужчин, провалившихся под лед на автомобиле в Приморье, достали со дна Амурского залива, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

кадр из видео

«В Приморье два человека погибли подо льдом. Они в автомобиле ушли на дно Амурского залива в районе Тавричанского лимана. Водолазы МЧС России достали тела мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что толщина льда в месте провала составила около 5 см.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948133" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Автомобиль с людьми провалился под лёд в Приморье

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в Приангарье при переправе через реку Лену под лёд провалился гружёный полуприцеп лесовоза, что заставило власти временно закрыть ледовую переправу для движения транспорта.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.