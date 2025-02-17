Кисловодск, Ставропольский край, 17 февраля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Жителя Кисловодска Владимира Зеленского оштрафовали на 500 рублей за мат в общественном месте. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе городского суда.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).

Суд установил, что житель Кисловодска 24 января громко ругался матом в общественном месте. На его поведение обратили внимание сотрудники местной полиции, и хулигана привлекли к ответственности. На суде Зеленский признал вину и раскаялся.

Тезка и однофамилец главы киевского режима Владимира Зеленского не имеет отношения к украинскому политику.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Зеленский несколько раз нецензурно выругался в ходе интервью блогеру Лексу Фридману, в том числе когда говорил об отказе Запада ввести антироссийские санкции против России до начала СВО. Также Зеленский позволил себе нецензурные слова, утверждая, что подписантам меморандума в Будапеште была безразлична судьба украинцев. На Украине после этого выпустили почтовую марку, посвященную его нецензурному высказыванию.