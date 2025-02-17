Усть-Луга, Ленинградская область, 17 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трёх пробоин на танкере Koala в порту Усть-Луга, в машинном отделении которого ранее произошёл взрыв. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе организации.

РИА Новости/Кирилл Брага

«Идёт проверка на герметичность. Водолазы приступили к ремонту последней пробоины на левом борту судна. Заделку всех повреждений корпуса с внешней стороны завершат до конца дня», — указано в Telegram-канале Морспасслужбы.

Отмечалось, что специалисты уже делали пробные спуски для примерки металлических листов на пробоину. На правом борту в скором времени начнут откачивать воду из шахты грузовых насосов, чтобы потом осмотреть внутренние помещения.

Параллельно специалисты терминала порта продолжают разогревать мазут в грузовых танках судна. Уже достигнута температура 38 градусов. Для её поддержания в паровом котле судна были размещены две электрические «пушки».

Морспасслужба мониторит местность в районе аварии. Разлива нефтепродуктов не обнаружено, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 февраля на танкере Koala при подготовке к работе главного двигателя произошёл взрыв в машинном отделении. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Никто из членов команды не пострадал. На борту танкера находится около 130 тыс. тонн мазута. Для их откачки в порт уже доставили насосы из Мурманска.

Порт потребовал от собственника танкера убрать судно в течение трёх месяцев. Финляндия инициировала собственное расследование и даже привлекла разведывательную авиацию для сбора информации.