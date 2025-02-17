Пекин, 17 февраля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Бывший зампредседателя постоянного комитета собрания народных представителей китайской провинции Цзянсу, который незаконно обогатился на сумму более 245 млн юаней (около 34,3 млн долларов), приговорён к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. Об этом 17 февраля сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Народный суд средней ступени города Сянъян провинции Хубэй приговорил Лю Ханьдуна к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав, конфискации всего личного имущества», — говорится в сообщении.

Суд установил, что с 1999 по 2023 год подсудимый злоупотреблял служебным положением, оказывая помощь физическим лицам и организациям в приобретении земли, ведении бизнеса, освобождении от налогов.

Отмечается, что Лю Ханьдун признал вину и раскаялся, а присвоенные им деньги и имущество взысканы в полной мере.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря 2024 года в Китае привели в исполнение смертный приговор, вынесенный секретарю рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпину. Он был приговорён к смертной казни в 2022 году. Окончательное решение о высшей мере наказания принял Верховный народный суд.

Следствие установило, что чиновник незаконно присвоил более 1,43 млрд юаней (более $199 млн), а также получил в виде взяток 577 млн юаней (более $80 млн) и использовал не по назначению более 1,05 млрд юаней (более $146 млн). Всё личное имущество казнённого конфисковали, перед смертью ему позволили встретиться с родственниками.