Лондон, 17 февраля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нужно уйти в отставку за слова о готовности отправить войска на Украину. Об этом 17 февраля заявил глава правой британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

Global Look Press/David Inderlied/dpa

«Этот разжигатель войны должен уйти в отставку», — написал политик на своей странице в соцсети X.

На момент написания новости пост Кертена набрал за несколько часов более 2,4 тыс. лайков. Его также опубликовали на своих страницах почти 600 пользователей. Многие в комментариях согласились с заявлением лидера партии.

Как передавало ИА Регнум, Стармер 16 февраля заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности. По его мнению, этот шаг якобы будет способствовать обеспечению безопасности в том числе Великобритании.

Премьер-министр Польши Дональд Туск исключил вероятность отправки польских войск на Украину. При этом он пообещал, что Варшава поддержит тех, кто решит это сделать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля отметил, что в европейских странах часто обсуждают отправку миротворцев на Украину, но пока по этой теме не было предметных разговоров. Кроме того, есть ряд правил для размещения миротворческих контингентов, напомнил представитель Кремля.