В НАТО допустили, что США могут вывести часть своих войск из Европы
Брюссель, 17 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. США могут частично вывести свои войска с территории Европы, однако не станут полностью выходить из НАТО. Такое мнение 17 февраля высказал глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне.
«США не выйдут из НАТО. Но вывод части из 100 тыс. военнослужащих, размещённых в Европе, может быть на повестке дня из-за некоторых обязательств, которые Соединённые Штаты имеют далеко отсюда, в Тихом океане», — заявил он в интервью агентству Bloomberg.
При этом глава комитета НАТО согласился с необходимостью для стран Евросоюза нарастить оборонные расходы на фоне изменения приоритетов США и возникающего из-за этого «некоторого дисбаланса».
Вместе с тем Драгоне назвал «ересью» заявления о том, что европейские страны не смогут самостоятельно обеспечивать собственную оборону.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский предрёк уничтожение НАТО в случае выхода из альянса США. По его словам, при таком варианте развития событий, если против одной из стран — членов НАТО будут начаты военные действия, отпор без американских войск дать не удастся.
В декабре 2024 года президент США Дональд Трамп, который являлся на тот момент избранным главой Белого дома, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. По словам Трампа, в противном случае он не станет брать на себя обязательство по сохранению членства США в альянсе.