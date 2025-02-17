Брюссель, 17 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. США могут частично вывести свои войска с территории Европы, однако не станут полностью выходить из НАТО. Такое мнение 17 февраля высказал глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне.

US Joint Staff/via Globallookpress.com

«США не выйдут из НАТО. Но вывод части из 100 тыс. военнослужащих, размещённых в Европе, может быть на повестке дня из-за некоторых обязательств, которые Соединённые Штаты имеют далеко отсюда, в Тихом океане», — заявил он в интервью агентству Bloomberg.

При этом глава комитета НАТО согласился с необходимостью для стран Евросоюза нарастить оборонные расходы на фоне изменения приоритетов США и возникающего из-за этого «некоторого дисбаланса».

Вместе с тем Драгоне назвал «ересью» заявления о том, что европейские страны не смогут самостоятельно обеспечивать собственную оборону.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский предрёк уничтожение НАТО в случае выхода из альянса США. По его словам, при таком варианте развития событий, если против одной из стран — членов НАТО будут начаты военные действия, отпор без американских войск дать не удастся.

В декабре 2024 года президент США Дональд Трамп, который являлся на тот момент избранным главой Белого дома, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. По словам Трампа, в противном случае он не станет брать на себя обязательство по сохранению членства США в альянсе.