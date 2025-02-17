Тель-Авив, Израиль, 17 февраля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Израиль не допустит власти движения ХАМАС или Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа после войны. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как я и обещал, на следующий день после войны в Газе не будет ни ХАМАС, ни Палестинской администрации. Я привержен плану президента США Дональда Трампа по созданию другой Газы», — говорится в заявлении премьера.

Ранее, 16 февраля, Нетаньяху говорил, что шиитское движение «Хезболла» должно быть разоружено силами ливанской армии. Премьер Израиля также уточнил, что поддержка со стороны США будет важна для скорейшей реализации политических целей Израиля, среди которых освобождение заложников и разгром палестинского движения ХАМАС.

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Израиль и ХАМАС будут выполнять взятые на себя обязательства. Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания Нетаньяху о возможном возобновлении боев в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, Нетаньяху 11 февраля пригрозил, что армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС вопреки договоренностям не освободит нескольких израильских заложников к полудню 15 февраля.

Представитель ХАМАС Абу Убейда 10 февраля отметил, что запланированное на 15 февраля освобождение нескольких заложников отложено из-за несоблюдения Израилем соглашения.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа между сторонами было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших. Предполагается, что затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

При этом уже после подписания соглашения, 8 февраля, Нетаньяху в обращении к нации дал обещание уничтожить движение ХАМАС и вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Он добавил, что Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля и с тем, что движения ХАМАС в секторе Газа быть не должно.