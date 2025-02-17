Москва, 17 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. В Центральном банке РФ опровергли слухи о принудительном переводе выплат в цифровые рубли. Об этом сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина в эфире Первого канала.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Цифровой рубль не имеет никакого срока давности, человек вправе потратить эти деньги тогда, когда посчитает нужным», — отметила она.

По её словам, цифровой рубль остаётся в распоряжении владельца на неограниченный срок и граждане могут использовать его по своему усмотрению. Она также опровергла информацию о возможном принудительном переводе всех бюджетных выплат в цифровой формат.

Бакина отметила, что тема цифрового рубля активно используется мошенниками, которые распространяют недостоверную информацию, искажают данные и призывают граждан отказываться от его использования.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля Центробанк зафиксировал массовое распространение фейковых сообщений в мессенджерах и социальных сетях. В них утверждалось, что использование цифрового рубля станет обязательным, а также что пенсии якобы будут начисляться только в этом формате. В ЦБ подчеркнули, что цифровой рубль является лишь дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными средствами, а выбор его использования остаётся за гражданами.

Закон о внедрении цифрового рубля был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 июля 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, операции с цифровым рублём проводятся через специальную платформу, оператором которой выступает Банк России. В результате российский рубль существует в трёх формах: наличной, безналичной и цифровой.