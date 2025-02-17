Москва, 17 февраля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Рост российской экономики перестал быть фронтальным, появились первые признаки охлаждения. Об этом 17 февраля заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ Министр экономического развития РФ Максим Решетников

«Сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения», — отметил он на заседании коллегии министерства.

Решетников добавил, что снижается объём заказов у бизнеса, примером чего стали рынки легковых автомобилей, спецтехники и сельхозтехники.

В качестве причины такой динамики Решетников указал ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка РФ, в том числе повышение ключевой ставки до 21% и её сохранение на этом уровне в течение продолжительного периода времени.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля совет директоров ЦБ на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Согласно прогнозу регулятора с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернётся к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 14 февраля заявила, что в России набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. По её словам, продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности населения. На данный момент есть основания полагать, что набранной жёсткости денежно-кредитных условий будет достаточно, чтобы инфляция в стране в ближайшие месяцы начала замедляться, подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 7 февраля заявил, что рост инфляции в 2024 году является вызовом для правительства. Перед министрами стоит задача снижения инфляции и выхода на траекторию устойчивого роста экономики, отмечал глава государства.