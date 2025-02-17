Москва, 17 февраля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. В ЮНЕСКО отметили важность многолетнего партнерства с российской компанией «ФосАгро». Это подчеркнула в письме в адрес генерального директора ПАО «ФосАгро» Михаила Рыбникова заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Партнерство «ФосАгро», ЮНЕСКО и ИЮПАК служит примером миссии по укреплению мира и устойчивого развития на основе международного сотрудничества, способствуя развитию зеленой химии, расширению возможностей молодых ученых и решению глобальных проблем. Вместе мы наглядно демонстрируем, как совместная работа может способствовать развитию инновационных технологий и созданию более устойчивого и стабильного будущего. Еще раз благодарю Вас за неизменную приверженность этой общей миссии», — говорится в письме Лидии Брито.

Программа «Зелёная химия для жизни» стала первым в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН проектом, который реализуется за счет средств российского бизнеса. С 2013 по 2024 год «ФосАгро» направила на развитие проекта почти 2,5 млн долларов. Это позволило международному научному жюри предоставить гранты 55 молодым ученым из 33 государств. Жюри выбрало лучшие работы, нацеленные на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. Благодаря поддержке «ФосАгро» 50 из этих проектов успешно реализованы.

В январе в ходе общего собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО проект «Зелёная химия для жизни» был отмечен министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Министр выделил вручение исследовательских грантов молодым талантливым ученым в рамках восьмого раунда программы как одно из ключевых событий по линии партнёрства России со странами Глобального Юга.

Программа «Зелёная химия» для «ФосАгро» — часть комплексной поддержки перспективных исследований молодых ученых, как в России, так и за рубежом. Компания ежегодно проводит летние школы по зелёной химии, которые объединяют сотни учёных со всего мира. С 2022 года реализует стипендиальную программу для поощрения студентов Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева — ее лауреатами стали уже 60 одарённых студентов. В 2024 году при поддержке «ФосАгро» прошёл VII конкурс молодых инноваторов стран БРИКС. Он стал одним из ключевых событий IV Конгресса молодых ученых, прошедшего на федеральной территории «Сириус». Накануне Дня науки правительство РФ также поблагодарило «ФосАгро» за поддержку проведения конкурса.

«Поддержка вашей компании — одной из самых технологичных и передовых в России — имеет важное значение, стимулирует молодых людей вкладывать силы и талант в инновационные разработки, а бизнес, вслед за вами — активнее содействовать научным разработкам, реализации перспективных проектов», — отметил в правительственном обращении заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.