* внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет в РФ функции иностранного агента

Москва, 17 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Леонида Гозмана (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет в РФ функции иностранного агента) за нарушение закона об иноагентах. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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Гозман признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948122" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Леонид Гозман* привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента

Как сообщало ИА Регнум, после начала СВО Гозман уехал из России. Минюст РФ 6 мая 2022 года внес его в реестр СМИ, признанных в России иностранным агентом.

В феврале 2024 года суд в Москве заочно арестовал Гозмана в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). В июле он был заочно приговорен к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российской армии.

В января 2025 года Росфинмониторинг внес Гозмана в список террористов и экстремистов.