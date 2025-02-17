Ватикан, 17 февраля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Госпитализированный из-за инфекции дыхательных путей папа Римский Франциск пока останется в больнице. Об этом 17 февраля сообщила служба печати Святого престола.

Global Look Press/Stefano Costantino/Keystone Press Agency

«Результаты тестов, проведённых в последние дни и сегодня, выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей, что привело к дальнейшей модификации терапии», — цитирует Associated Press заявление пресс-секретаря Маттео Бруни.

Отмечается, что клиническая картина заболевания сложная и будет требовать соответствующего больничного лечения.

Как сообщало ИА Регнум, понтифика госпитализировали 14 февраля. Отмечалось, что в последние дни у него усугубился бронхит. Папу Римского забрали в клинику Агостино Джемелли, где анализы выявили наличие инфекции. Спустя два дня врачи называли его состояние стабильным. Понтифику был назначен полный покой. Во второй половине дня он чередовал чтение и отдых.

В возрасте 20 лет Франциску удалили часть одного лёгкого после сложной пневмонии. В 2023 году он провел три дня в Джемелли, когда врачи диагностировали воспаление лёгких.