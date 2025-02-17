* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 17 февраля, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил трех боевиков «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) к длительным срокам заключения в тюрьмах строгого режима, они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, сообщается на официальном портале органов военной прокуратуры РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Верховным Судом ДНР вынесен приговор военнослужащим национальной гвардии Украины старшим солдатам войсковой части 3057 Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину… Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Будыкова и Токаря к наказанию в виде 22 лет 2 месяцев лишения свободы каждого в исправительной колонии строгого режима, Матюшина — к 22 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные в период с 17 по 25 марта 2022 года в Мариуполе, исполняя незаконный приказ командования ВСУ, выстрелили из гаубицы калибра 122 мм не менее 40 раз по населенному пункту Старый Крым в ДНР, где проживали мирные жители. Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, мирные жители не пострадали.

Суд признал боевиков виновными по части первой статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), части второй статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти) и части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря суд в ДНР заочно приговорил главаря «Азова» подполковника Дениса Прокопенко к 24 годам колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, отдал подчинённым — Льву Кашперскому, Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину — приказ об обстреле из артиллерийских орудий жилых домов в посёлке городского типа (пгт).