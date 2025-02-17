Киев, 17 февраля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Украина ничего не знала о предстоящих переговорах России и Соединенных Штатов Америки в Саудовской Аравии и не будет признавать их. Об этом 17 февраля заявил на пресс-конференции в ОАЭ глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press/Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency

«Украина не участвует. Украина ничего про это не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры про Украину без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо договоренности про нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что его поездка в Саудовскую Аравию, которая состоится в ближайшие дни, не связана с российско-американской встречей 18 февраля.

«Это не имеет никакой связи с тем, что происходит в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно», — добавил он.

Ранее, 16 февраля, Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты. Он заявил, что украинская делегация планирует обсудить освобождение пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), инвестиции и экономическое партнерство. По его словам, намечена «большая гуманитарная программа».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков18 февраля в Эр-Рияде встретятся с представителями администрации США. Они обсудят восстановление отношений между странами, урегулирование конфликта на Украине и вопросы организации встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.