Москва, 17 февраля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Модернизированный российский танк Т-90МС «Прорыв» представили на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, в его конструкции были использованы самые передовые технологии и новые технические решения. Об этом 17 февраля заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

РИА Новости/Кирилл Зыков Танк Т-90МС

«Он оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами, средствами радиоэлектронного противодействия БПЛА, в нем реализован принцип дифференцированного бронирования. Благодаря этому он защищен от ударных БПЛА, FPV-дронов, (противотанковых управляемых ракет) ПТУР и (ручного противотанкового гранатомета) РПГ», — уточнил он.

Михеев также отметил, что у танка появилась новая система управления огнем типа «цифровой борт» с интегрированными информационно-управляющими командными системами. Кроме того, Т-90МС обладает повышенной огневой мощью за счет использования новых бронебойных подкалиберных, осколочно-фугасных снарядов с дистанционным подрывом и управляемыми ракетами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948117" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Рособоронэкспорт» представил модернизированный танк Т-90МС в Абу-Даби

«Когда наши партнеры узнали, что на IDEX-2025 «Рособоронэкспорт» привезет танк Т-90МС «Прорыв», они были в восторге. Мы неоднократно от генералов различных армий ближневосточных стран слышали отзывы, что это лучший танк», — рассказал глава компании в беседе с ТАСС.

Он добавил, что компания ожидает роста интереса к этой машине, в том числе от партнеров с Ближнего Востока и из Северной Африки. Также, по его словам, к сотрудничеству приглашены все дружественные страны.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля «Ростех» назвал Т-90М «Прорыв» «самым умным» танком в зоне спецоперации на Украине. Отмечается, что машина превосходит украинских и западных конкурентов в части быстрого ориентирования и поражения противника.

В октябре американский журнал The National Interest включил Т-90М «Прорыв» в пятёрку лучших танков в мире в 2024 году. Издание добавило, что у российского танка была улучшена мощность и подвижность, а 125-миллиметровая пушка 2А46М-4 способна стрелять как стандартными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетам.

Президент РФ Владимир Путин при посещении «Уралвагонзавода» в феврале также назвал Т-90М лучшим танком в мире. Он отметил, что так говорят российские танкисты, а также признают в рядах противника. Глава российского государства также подчеркнул, что инженеры и конструкторы знают, над чем нужно работать, и работу над улучшением танка не прекращают.