Варшава, 17 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Польша не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, но поддержит страны, которые пойдут на этот шаг. Об этом 17 февраля заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency

Он встретился с журналистами перед вылетом на экстренный саммит Евросоюза, который состоится в Париже. Политик отметил, что многие задаются вопросами, будут ли там обсуждать введение иностранных войск на Украину.

«Мы не предусматриваем направления наших военных на территорию Украины <…> В то же время мы будем поддерживать логистикой и политически те страны, которые захотят такие гарантии Украине дать», — объяснил Туск позицию Варшавы.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский в интервью радио Zet объяснил, что власти республики остерегаются отправлять воинский контингент на Украину, опасаясь обвинений в разделе этой страны. По его мнению, отправить войска будет проще для Великобритании.

«В случае Великобритании это совершенно другое дело, это проще, имея в виду географическую дистанцию от Великобритании до Украины и наше положение, а также исторические коннотации, которые мы сегодня имеем с Украиной», — заявил Луковский.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля агентство Reuters сообщило, что руководство США направило странам Евросоюза запросы с целью выяснить, кто из них готов развернуть свои войска на Украине. Вашингтон также поинтересовался, как европейские власти видят долгосрочные гарантии безопасности для Киева.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину, если это будет необходимо для защиты безопасности страны. Он подчеркнул, что королевство намерено играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля отметил, что в странах Европы много говорят о отправке миротворцев на Украину, но пока не было каких-либо предметных разговоров по этому вопросу. Он также напомнил, что есть определенные правила размещения миротворческих контингентов.