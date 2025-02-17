Москва, 17 февраля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, реагируя на вопрос журналиста американского канала CNN о компромиссах для урегулирования украинского конфликта.

РИА Новости/Максим Блинов

На пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Сербии Марко Джуричем американский журналист задал вопрос об украинском урегулировании, упомянув заявления из администрации США о необходимости серьёзных компромиссов с обеих сторон.

«Вы про Данию с Гренландией?» — в шутку переспросил российский министр.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь говорил о том, что в отношении острова возможны различные варианты действий со стороны Вашингтона, включая силовой.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 28 января заявил, что новый президент США «не получит» Гренландию. По его словам, судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Трамп позднее отметил, что США смогут установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения датского руководства. По данным британской газеты The Financial Times, телефонный разговор президента США с премьер-министром Дании Метте Фредериксен был посвящён острову и прошёл «очень плохо». По словам источников, Трамп был непреклонным, а впечатления от разговора сравнимы с «холодным душем».