* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 17 февраля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) 17 февраля заявил, что нынешние власти предлагали ему поддержать законопроект о Хмельницкой АЭС в обмен на отмену введенных против него санкций совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

РИА Новости

Законопроект разрешает украинскому «Энергоатому» купить у Болгарии два ядерных реактора с российским оборудованием для достройки энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой АЭС.

Бывший украинский лидер сообщил, что предложение поступило ему «непосредственно из офиса президента».

«И мой ответ был совершенно ясен. Фракция [«Европейская солидарность»] будет голосовать против», — заявил Порошенко в интервью «Украинской правды».

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении персональных экономических санкций против ряда политиков и представителей бизнеса, в том числе Порошенко, миллиардера Игоря Коломойского и главы совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Санкции предполагают блокировку активов, приостановку экономических и финансовых обязательств, запрет на проведение торговых операций на Украине, невозможность вывода капитала из страны, лишение государственных наград.

В день, когда против Порошенко ввели санкции, члены «Европейской солидарности» устроили в Верховной раде потасовку в знак протеста. Заседание парламента пришлось закрыть.

Комментируя введение против него санкций на Украине, Порошенко заявил, что ограничения не позволяют ему даже купить кофе на заправке, поскольку все его счета и банковские карты оказались заблокированы.