Мелитополь, 17 февраля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ночь на 17 февраля нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу, который является стратегически важным предприятием для украинских формирований. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/ТАСС

«Минувшей ночью наша армия нанесла серию ударов по стратегическому предприятию Запорожский кабельный завод, выполняющему функции военного обеспечения боевиков ВСУ», — процитировало его слова «РИА Новости».

Рогов утончил, что под удары Вооружённых сил РФ попали три производственных корпуса предприятия и также удалось вывести из строя объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего производственные линии отключились.

Председатель комиссии ОП добавил, что в результате ударов также остановилось производство высоковольтных кабелей для систем связи и противовоздушной обороны украинской армии. Кроме того, завод производил специальные провода стандарта MIL-STD-1553 для авиации противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные ударили по заводу в Одесской области, на котором собирали поступающие из Румынии дроны для украинских формирований. По его словам, также был нанесён удар по подразделению ВСУ, которое могло быть направлено на прорыв границы с Белгородской областью.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили об ударе ВС России по военным объектам аэродромной и портовой инфраструктуры украинской армии. Также были нанесены удары по скоплениям личного состава и техники противника в 152 районах.