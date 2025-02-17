Екатеринбург, 17 февраля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Избранный депутатами мэр Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова, которая пытается оспорить свое назначение, так и не вступила в должность. Об этом 17 февраля сообщили в аппарате думы Березовского.

Размик Закарян/URA.RU/ТАСС Юлия Маслакова

«До пятницы ждали вступления в должность Юлии Олеговны, она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины», — сказала собеседница «РИА Новости».

В аппарате думы добавили, что пока не рассматривают проведение новых выборов.

«Это на усмотрение депутатов. Пока новый глава не вступил в должность, по нашему уставу действующим [главой] является Евгений Писцов», — уточнили сотрудники аппарата.

Ранее, 30 января, Писцов проиграл на выборах мэра, набрав всего шесть голосов местных депутатов, тогда как за Маслакову, которая хотела снять свою кандидатуру до начала голосования, проголосовали 17 парламентариев.

После выборов у нее было 15 дней на вступление в должность, но она проигнорировала свои обязанности. В местных СМИ писали, что Маслакова была «техническим-кандидатом». Также в прессе были сообщения о том, что женщина работает в горадминистрации и является женой личного водителя Писцова.

Березовский горсуд сообщил, что Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Ответчиком по делу выступает дума Березовского. Первое заседание по иску назначили на 27 февраля.

Ранее, 11 февраля, мэр Магадана Юрий Гришан попросил об отставке. Ранее в адрес главы города поступали замечания, касающиеся проблемы безнадзорных собак, недостаточного благоустройства и плохой уборки снега. В июне минувшего года депутаты городской думы дали неудовлетворительную оценку работе Гришана.