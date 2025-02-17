* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 февраля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Суд оштрафовал лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

РИА Новости/Евгения Новоженина

«Суд постановил признать виновным Покровского в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ», — озвучил решение 17 февраля судья

Музыканта оштрафовали на 45 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Покровского впервые решили привлечь к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента.

С начала спецоперации музыкант записал несколько песен и клипов с осуждением СВО. Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов 31 марта 2023 года за открытые выступления в поддержку Украины и сбор средств в поддержку киевского режима.

В июле 2023 года Покровский решил избавиться от статуса иноагента и подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Минюста. Суд принял решение не исключать исполнителя из реестра.