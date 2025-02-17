Брюссель, 17 февраля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Чиновники Европейской комиссии и Евросоюза встревожены из-за намерения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен максимально быстро реализовать программу реформ по упрощению норм и правил сообщества. Об этом 17 февраля сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh Урсула фон дер Ляйен

По словам последних, такое быстрое одностороннее принятие фон дер Ляйен этих решений может привести к снижению прозрачности осуществляемых реформ и не позволяет убедиться в их правильности.

«Когда мы движемся с такой скоростью, как мы можем быть уверены в том, что делаем всё правильно?» — задался в беседе с изданием один из европейских чиновников.

Как отметили источники, в этом вопросе «всё было решено на самом верху» и глава ЕК не сообщала никому о желании продвигать кампанию по «упрощению» норм ЕС, с помощью которой собирается реализовать «масштабную, стремительную и централизованную программу по упрощению» норм и правил сообщества, призванную сместить приоритет с «зелёной» повестки на повышение конкурентоспособности европейской экономики.

При этом план реформ поддержал бизнес ряда стран ЕС, в том числе Германии и Франции, а также правые политические силы сообщества, включая Европейскую народную партию.

По словам автора публикации, сначала фон дер Ляйен собиралась создать «сводный» законопроект для объединения множество норм, которые заставят бизнес отвечать за нанесённый экологии в результате деятельности предприятий ущерб. Однако теперь эта программа включает в себя «как минимум пять комплексных пакетов», которые должны быть подготовлены в течение года. При этом ЕК попросила ЕС и Европарламент «в ускоренном порядке рассмотреть предложения» фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2024 года Politico написало, что стиль управления главы ЕК является очень авторитарным, что вызывает раздражение в столицах стран Европы. Европейские дипломаты заявили изданию, что фон дер Ляйен в своём управлении зашла слишком далеко.

Отмечалось, что некоторые лидеры государства ЕС указали главе Европейского совета Антониу Коште на эту проблему и призвали содействовать изменению баланса в принятии решений в сообществе. По словам автора материала, в свой первый срок на посту главы ЕК фон дер Ляйен заработала репутацию деспотичного человека.