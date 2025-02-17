Москва, 17 февраля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова касательно территориальных уступок Украине приведёт к плачу членов Мюнхенской конференции по безопасности.

Telegram/МИД России

Ранее, выступая на пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, глава МИД РФ заявил, что все уступки были сделаны советским руководством при образовании СССР. Украине передали территории, которые русские люди осваивали столетиями, отметил Лавров.

«И где-то зарыдал ещё один натовский член Мюнхенской конференции», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее, 16 февраля, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, произнося речь на церемонии закрытия форума. По его словам, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало, что трансатлантическая общая ценностная база больше не является общей.

14 февраля Вэнс отметил положение Европы в мире, затронув тему цензуры в европейских странах и уровнь безопасности в Европе. По его словам, проблемы на Европейском континенте уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа.

Захарова уже комментировала слёзы Хойсгена. Дипломат назвала конференцию утренником в психдиспансере. Почему русофоб пролил слёзы, так и непонятно, отметила она. Вариантов Захарова предложила два — показать силу слабости или расплакаться от собственного очередного вранья.