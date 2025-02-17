Москва, 17 февраля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. В Москве семилетний мальчик едва не погиб в бассейне во время занятия по плаванию, когда его тренер был отвлечён на телефон. Ребёнок провёл несколько минут под водой, прежде чем его вытащил случайный посетитель. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Инцидент произошёл 16 февраля в бассейне спортивного комплекса «Надежда» на улице Крупской. Согласно данным следствия, ребёнок не смог самостоятельно выбраться из бассейна и получил телесные повреждения. Тренер, который должен был следить за детьми, отвлёкся на телефон и не заметил, как мальчик ушёл под воду. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщил детский омбудсмен Ольга Ярославская в своём Telegram-канале, состояние ребёнка стабильное, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В связи с произошедшим следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас проводится расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства случившегося и определена степень ответственности тренера и других лиц, которые могут быть причастны к инциденту», — написала она.

Отец пострадавшего мальчика, Андрей, рассказал «Известиям», что узнал о происшествии от других посетителей бассейна. Он находился в раздевалке и ожидал сына. Мальчик из группы подошёл к нему и спросил, является ли он папой мальчика, который утонул. По его словам, с безопасностью в спортивном комплексе бардак, а медсестра не может оказать первую помощь

«Я через десять минут после происшествия нашел его в кабинете медсестры, сам вызвал скорую, полицию. Только после этого там сотрудники забегали, какие-то начали действия осуществлять», — заявил отец.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года в Москве на занятиях по плаванию в бассейне детского сада «Лидер» двухлетний ребёнок уснул на надувном круге и чуть не утонул. Круг перевернулся, и ребёнок начал тонуть, но тренер успел вовремя вытащить его из воды и привести в чувства. Мальчик был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожало.