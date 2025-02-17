Вашингтон, 17 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, назвал жалким главу Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена, который расплакался во время церемонии закрытия форума. Такое мнение он высказал в своем аккаунте в соцсети X.

Global Look Presds/Aaron Schwartz/Keystone Press Agency

Ранее, 17 февраля, Хойсген во время своей финальной речи назвал конференцию «европейским кошмаром». Политик уточнил, что выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало глубокие трещины в трансатлантическом альянсе между США и Европой. Он также добавил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века». В конце выступления он заплакал и ушел со сцены.

«Жалкий», — написал Маск, комментируя видео с выступлением Хойсгена.

На заявления главы Мюнхенской конференции отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова, напомнив о том, «кто, кого и как умиротворил в 1938 году» и что в тот момент «был запущен маховик Второй мировой войны». По ее мнению, конференция была похожа на «утренник в психдиспансере».

14 февраля в Мюнхене речь Джей Ди Вэнса среди прочего касалась положения Европы в мире. Особое внимание он уделил проблеме цензуры в европейских странах. Также он подчеркнул, что администрация США крайне обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы на Европейском континенте уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Вэнс выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Помимо этого, вице-президент США заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.

Позже, 17 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ряд заявлений европейских лидеров на Мюнхенской конференции были агрессивными по отношению к России. Он отметил, что это было обусловлено попытками повлиять на ход истории, переписать ее и занять положение гегемона на международной арене.