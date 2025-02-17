Амстердам, 17 февраля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. США пошли на уступки России еще до начала переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 17 февраля заявил глава минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс в телевизионной программе Buitenhof.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он уточнил, что о таких уступках свидетельствует положение российской армии на поле боя, у которой есть преимущество. По его словам, это свидетельствует о более сильной позиции российского президента Владимира Путина по сравнению с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Это связано с тем, что европейские страны в настоящее время не могут адекватно указать, чего они хотят и что они могут предложить», — уточнил Брекельманс.

Затем глава нидерландского МО поддержал призыв генсека НАТО Марка Рютте к европейским странам заслужить место за столом переговоров и указал, что Европе вместо жалоб следует четко показать США, на что она способна в военном плане.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа, а затем несколько стран ЕС потребовали своего участия в процессе урегулирования украинского кризиса. С таким заявлением выступили представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

Также президент Франции Эммануэль Макрон пригласил глав этих государств на экстренный саммит в Париже 17 февраля. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что там соберутся выступающие против мирных переговоров по Украине силы. Он добавил, что страны сделают все возможное для предотвращения мирного урегулирования.

18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков встретятся с представителями администрации США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Они обсудят вопросы организации встречи президентов РФ и США и урегулирование конфликта на Украине.