Париж, 17 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился из-за проводимого президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже саммита с участием лидеров стран Евросоюза по конфликту на Украине, который, по его мнению, будет мероприятием в поддержку военных действий.

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

Филиппо отметил, что в момент проведения Макроном такого саммита с целью противостояния продвигаемым президентом США Дональдом Трампом мирным предложениям, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности Лондона послать свои войска на Украину «против России».

«Макрон уже говорил то же самое в отношении французских военных и, очевидно, скажет это снова! Итак, скажем Макрону и всем этим военным безумцам: мы не будем умирать за Украину!» — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступающие против мирных переговоров по вопросу Украины силы в Европе сплачиваются и намерены встретиться на экстренном саммите в Париже. По его словам, эти государства будут делать всё возможное для предотвращения мирного урегулирования кризиса на Украине.

После телефонных переговоров президента России Владимира Путина с Трампом 12 февраля несколько стран ― членов Евросоюза потребовали своего участия в переговорах по разрешению конфликта на Украине. Об этом заявили представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия. Позднее президент Франции пригласил глав этих государств на экстренную встречу в Париже 17 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля заявил, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков 17 февраля вылетят в Эр-Рияд для встречи с представителями администрации США. Он уточнил, что встреча будет посвящена прежде всего восстановлению отношений РФ и США, подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи Путина и Трампа.

В конце января Путин отмечал, что Россия готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, однако глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет юридических прав для подписания каких-либо соглашений после утраты им легитимности по истечении срока его полномочий в мае 2024 года. Глава государства также напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Москвой.