Москва, 17 февраля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость блогера Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму, а также её автомобили, следует из определения суда.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Рассмотрение дела блогера Елены Блиновской

Арест наложен на земельный участок в Истринском районе Московской области, здание в дачном посёлке «Миллениум парк» в городском округе Истра, земельный участок в Ялте, а также три помещения на улице Серпуховский Вал в Москве, одно из них кадастровой стоимостью более 15 млн рублей.

Кроме того, арестованы автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus, который оценивается в 25 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля прокуратура попросила суд приговорить Блиновскую к шести годам колонии и обязать её выплатить штраф в 1,5 млн рублей по делу о неуплате налогов, а также потребовала запретить ей вести коммерческую деятельность в течение пяти лет.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Блогера обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3 б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, Блиновская и её бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

Кроме того, против Блиновской выдвинули обвинение в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала её выплатить государству недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество блогера наложили арест.

В конце мая 2024 года Блиновская подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. В октябре кассационный суд признал законным начисление блогеру 1,1 млрд рублей налогов. С части счетов Блиновской сняли арест, чтобы она могла погасить свою задолженность перед налоговой. В соответствии с решением суда, речь идёт примерно о 97 млн рублей.

16 января Савёловский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Блиновской. Она будет находиться в следственном изоляторе до 2 мая 2025 года.