Будапешт, 17 февраля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже, запланированного на 17 февраля, постараются сделать всё возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом 17 февраля заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время визита в Казахстан.

Omar Havana/AP/TASS

«Сегодня в Париже встречаются именно те, кто в последние три года постоянно подливал масла в огонь <конфликта> на Украине. Это те страны, которые стоят на стороне <конфликта>, которые поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе. Это те страны, которые постоянно увеличивали эскалацию», — заявил он после переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

При этом он подчеркнул, что Венгрия, в свою очередь, хочет достижения мира на Украине.

После телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа,которые состоялись 12 февраля, несколько стран ― членов Евросоюза потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон пригласил глав этих государств на экстренную встречу в Париже 17 февраля. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резкой критикой такого решения, заявив, что это будет встреча «разжигателей войны».

В это же время российская и американская делегации на 18 февраля запланировали двусторонние переговоры в Саудовской Аравии. Известно, что от России на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля рассказал, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.