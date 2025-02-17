Москва, 17 февраля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — уточнил он.

Министр иностранных дел также отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан, в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».

«Так уже не будет, за свои деяния надо отвечать. Это еще в Библии сказано», — добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после начала российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса к ним подключат Украину и страны ЕС. Он также отметил, что российская и американская стороны выразили заинтересованность в скорейшем завершении конфликта.

В том же месяце немецкий политолог Александр Рар также выразил мнение, что на сами переговоры президент США Дональд Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас. Отмечается, что из-за требований Брюсселя предоставить представителям ЕС место за столом переговоров между США и Европой может начаться серьезный конфликт.

Кроме того, 17 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступающие против мирных переговоров по Украине силы в Европе соберутся на экстренном саммите в Париже. Он добавил, что страны сделают всё возможное для предотвращения мирного урегулирования.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Также уточнялось, что заморозка конфликта или временное перемирие неприемлемы для РФ, поскольку они будут использованы Западом для военного укрепления киевского режима.