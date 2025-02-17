Москва, 17 февраля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 февраля поддержал выдвижение губернатора Камчатского края Владимира Солодова на второй срок и пожелал ему удачи.

РИА Новости/Михаил Метцель Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

На встрече в Кремле Солодов доложил президенту о социально-экономическом развитии Камчатского края.

В завершение доклада губернатор напомнил, что в сентябре истекает срок его полномочий на посту главы региона. Он подчеркнул, что готов трудиться на любом участке, который ему будет поручен. При этом Солодов попросил президента поддержать его выдвижение на второй срок. Он пояснил, что в регионе еще многое нужно сделать, довести начатое до конечного результата. Главной для него является поддержка жителей Камчатки, подчеркнул Солодов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948098" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин проводит встречу в Кремле с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым

«Об этом и хотел сказать. Самое главное — поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с президентом в Кремле Солодов отметил, что на Камчатке выросла продолжительность жизни. Она достигла 71,5 года, увеличившись за пять лет на три года. Этот показатель чуть меньше среднероссийского. Рождаемость в Камчатском крае существенно лучше среднероссийской, смертность — в районе средней по стране. Валовый региональный продукт за пять лет увеличился на Камчатке в полтора раза и за последний год составил 104,4%, добавил глава региона.

Солодов был назначен временно исполняющим губернатора Камчатского края 3 апреля 2020 года. В сентябре того же года он выиграл выборы главы региона, получив 80,51% голосов. Выборы губернатора и выборы муниципального уровня состоятся на Камчатке в единый день голосования 14 сентября 2025 года.