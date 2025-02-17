Хельсинки, 17 февраля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Финляндия строит забор длиной 200 км на границе с Россией с опережением графика, его возведение завершат раньше намеченного срока. Об этом 17 февраля заявил глава пограничной охраны республики Маркку Хассинен изданию Maaseudun tulevaisuus.

AP/TASS/Jussi Nukari

«Строительство ограждения будет в основном завершено в этом году. Лишь некоторые участки будут доделаны в 2026-м», — рассказал он.

По словам Хассинена, отношения между странами видны по тому, как обустроены границы между ними. Изначально планировалось завершить возведение ограждения к концу 2026 года.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией 14 декабря 2023 года. Власти республики заявили, что к такой мере они прибегли, чтобы якобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока со стороны РФ. Финские пограничники сами пропускали иностранцев, но обвинили в проблемах российскую сторону.

Президент Финляндии Александр Стубб в январе 2025 года заявил, что пока не видит возможности открыть границу с РФ. По его мнению, сначала Россия должна принять меры, чтобы ситуация с мигрантами не повторилась.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе. Она назвала подобные обвинения проявлением двойных стандартов Запада.