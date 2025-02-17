Краснодар, 17 февраля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) снизил прокачку нефти после атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Об этом 17 февраля сообщил пресс-служба компании.

КТК

Отмечается, что в результате атаки никто из сотрудников станции не пострадал, а благодаря их оперативным и слаженным действиям удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

«В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС», — говорится в Telegram-канале КТК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля НПС «Кропоткинская» была атакована семью беспилотниками со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Удары наносились с временным интервалом, чтобы, помимо нарушения работы объекта, были жертвы среди оперативного персонала станции.

В ночь на 17 февраля силы противовоздушной обороны армии России сбили и нейтрализовали 90 украинских дронов над территорией страны. Из этого числа 38 БПЛА и управляемую ракету «Нептун-МД» уничтожили над Азовским морем, 24 дрона — в небе над Краснодарским краем, 15 — над Крымом и семь — над Чёрным морем. Еще по два беспилотника были сбиты над Курской и Ростовской областями, а над Брянской и Белгородской областями — по одному.