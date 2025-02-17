Москва, 17 февраля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов

«Рост ожидаемой продолжительности жизни. За пять лет прибавили три года. Обычно норма 71,5 — это чуть меньше среднероссийского показателя, но для нас, с учётом дальневосточных средних показателей, это хороший прогресс. По рождаемости существенно лучше среднероссийской — 9,8 показатель, а по смертности где-то в районе средней, но существенно тоже снизили. Всё вместе — результат работы по улучшению системы здравоохранения, вовлечению людей в регулярные занятия спортом», — отметил глава региона на встрече с главой государства.

Ключевым результатом Солодов назвал готовность ко вводу в эксплуатацию Камчатской краевой больницы. По его словам, первый этап завершён. Для здания закупили 440 единиц высокотехнологичного оборудования. При этом, по словам губернатора, старались по максимуму закупать российское, но в случае с тем, которое не имеет аналогов, санкции не помешали приобрести лучшие и современные образцы.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поддержал выдвижение Солодова на второй губернаторский срок и пожелал ему удачи. Глава государства отметил, что главной является поддержка жителей региона.