* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 17 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) пожаловался на невозможность приобрести даже кофе на заправке из-за санкций совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Порошенко переживёт. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности», — заявил он в эфире «Украинской правды».

По словам украинского политика, ему заблокировали банковские карты и счета. Также был наложен арест на активы бывшего президента.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля было опубликовано решение СНБО о введении санкций против Порошенко и ещё ряда предпринимателей и политических деятелей, включая Игоря Коломойского и Виктора Медведчука.

Порошенко запретили вывод средств с территории Украины и заблокировали его активы. Санкции введены бессрочно. Фракция бывшего президента Украины «Европейская солидарность» устроила потасовку и сорвала заседание Верховной рады. В руках они держали плакаты с надписями «Нет политическим репрессиям», «Нет диктатуре» и другие.

Порошенко назвал подобные действия провокацией и преступлением, за которым стоит глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик также рассказал, что получил 15 повесток в Государственное бюро расследований.