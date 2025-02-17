Белгород, 17 февраля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Родственники водителя BMW Рамазана Гаджимурадова, который 7 февраля на огромной скорости протаранил автомобиль скорой помощи в Белгороде, отказались помогать пострадавшим и родным погибших фельдшеров. После публикации ИА Регнум о том, что семья виновника ДТП боится предлагать помощь пострадавшим, опасаясь возможной агрессии, с редакцией связался муж одной из погибших фельдшеров. Мужчина заявил, что он готов к общению с семьей виновника ДТП и не будет отказываться от искренней помощи. Редакция ИА Регнум передала контакт вдовца семье Гаджимурадова, однако спустя пять дней с мужчиной так никто и не связался.

Соцсети Ольга и Марина погибли по вине пьяного водителя иномарки

В ночь на 7 февраля на проспекте Славы в Белгороде произошло смертельное ДТП. BMW X7 на большой скорости промчался на красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи, внутри которой находились фельдшеры Марина Паровышник и Ольга Любимова. Женщины скончались на месте от полученных травм. За рулем иномарки был 31-летний Рамазан Гаджимурадов, по информации местных СМИ — водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Однако сестра Гаджимурадова заявила, что её брат не мог быть пьяным, потому что является мусульманином и он, якобы, никогда в жизни не пил алкоголь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948093" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> семья виновника ДТП со скорой заявила о его трезвости

В разговоре с журналистами ИА Регнум, родственники Гаджимурадова заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, однако пока боятся выходить с ними на связь, опасаясь агрессии.

«Мы будем помогать им. Мы сделаем всё, что от нас зависит. Всё оплатим. Но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно», — подчеркнула сестра.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/VeG5dM7WY" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео провокаций

После публикации с заявлениями семьи Гаджимурадова с редакцией ИА Регнум связался муж погибшей Марины Паровышник. Мужчина сказал, что никакого агрессивного настроя ни у него, ни у мужа погибшей Ольги Любимовой нет. Вдовец отметил, что они примут искреннюю помощь без обязательств. Также мужчина отметил, что оказанная помощь не может и не будет влиять на исход уголовного дела. В то же время, сестра погибшей Ольги Любимовой Анна сообщила, что так же хочет справедливого наказания для водителя иномарки, убившего двух медиков.

Соцсети

«Виновник ДТП был пьян. Он нарушил ПДД и убил двух людей, покалечил водителя скорой. Никакого прощения ему не будет. Ни за какие деньги» — поделилась Анна.

12 февраля редакция ИА Регнум передала контакты вдовца сестре Гаджимурадова. Женщина прочитала сообщение только 14 февраля и оставила его без ответа. На дальнейшие звонки нашей редакции семья Гаджимурадова не отвечает.

У погибшей Марины Паровышник осталось двое сыновей, у Ольги Любимовой — дочь.

Примечательно, что самого виновника смертельного ДТП со скорой помощью 31-летнего Рамазана Гаджимурадова отправили на лечение в Москву. Врачи приняли решение перевезти мужчину в главный военный госпиталь имени Бурденко.