Абу-Даби, 17 февраля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью технологий, в том числе и в российских наземных беспилотниках. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наземные беспилотники, которые перевозят грузы, раненых и так далее, тоже используют искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект сегодня — вещь, которая уже стала обыденной», — сказал он.

Кроме того, глава «Ростеха» сообщил, что ИИ применяется не только в беспилотных наземных транспортных средствах, но и в бортовых системах российских самолетов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2025 года в зону проведения спецоперации на Украине были поставлены первые 3 тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом. По словам разработчика Александра Грязнова, система ИИ позволяет оператору эффективно захватывать и сопровождать цели, несмотря на их маневры.