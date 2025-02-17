Каховка, Херсонская область, 17 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Один мужчина погиб и еще двое получили ранения в результате ударов, нанесенных украинской армией по городу Каховке в Херсонской области. Об этом 17 февраля сообщил глава городского округа Павел Филипчук.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ВСУ обстреляли Каховку в районе 11 часов. Прилеты были зафиксированы в районе магазина «Кедр».

«Не совместимые с жизнью травмы получил мужчина, личность которого пока не установлена», — сообщил Филипчук в своём Telegram-канале.

Также ранение получил мужчина 1989 года рождения. Его госпитализировали в центральную районную больницу.

В районе полудня ВСУ атаковали город беспилотниками. Рядом с заправкой «Авантаж» мужчина 1968 года рождения получил травмы в результате сброса взрывчатки с дрона. Пострадавшего также госпитализировали, отметил Филипчук.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля ВСУ атаковали центральный рынок города Новой Каховки в Херсонской области. Повреждение получил газопровод, в результате давление газа в сети было нарушено. Аварийная бригада устранила повреждение.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 17 февраля сообщил, что в регионе с начала 2025 года в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 16 мирных жителей и еще 109 пострадали. Пятеро пострадавших — несовершеннолетние.