Москва, 17 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Сербия готова провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на своей территории. Об этом 17 февраля заявил глава МИД страны Марко Джурич.

ИА Регнум

Он подчеркнул, что Белград поддерживает разрешение этого и других конфликтов мирового сообщества путем дипломатии.

«Президент [Сербии Александр] Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине», — сказал он после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Сербский дипломат выразил надежду на то, что в Европе скоро наступит мир.

18 февраля состоятся переговоры между делегациями США и России. Саудовская Аравия выступит в роли посредника этой встречи. Известно, что от России на переговорах будут присутствовать Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.