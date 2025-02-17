Москва, 17 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) действуют более жестоко, чем гитлеровские преступники времён Второй мировой войны. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Global Look Press

«Украинские вооружённые силы действуют ещё похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, после освобождения от украинских военных села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что ВСУ держали в заложниках жителей и убили почти всех мужчин.

Освободившие населённый пункт штурмовики обнаружили выживших жителей, которые рассказали о мучениях и существовании в ужасающих условиях. Как оказалось, в селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили бойцы ВСУ. Более шести месяцев сельчане находились в заложниках у украинских сил, которые прикрывались ими как живым щитом, не оказывали никакой помощи, издевались и убивали.

Подобным образом ВСУ действовали в Русском Поречном Курской области. После того как 17 января российские военные освободили населённый пункт, там обнаружили тела убитых мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.

Также дипломат подчеркнула, что зверства ВСУ в селе Русское Поречное должны получить международную огласку. По её словам, кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структурах, зафиксирован представителями Международного комитета Красного Креста.