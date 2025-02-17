Анкара, 17 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время его планируемого в течение ближайшего времени визита в Турцию стоит прислушаться к рекомендациям Анкары и сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение 17 февраля высказал колумнист турецкой газеты Milliyet Абдуллах Каракуш.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский приезжает в Турцию. Теперь ему нужно открыть глаза и поговорить о том, «как решить проблему за столом переговоров». Другими словами, о том, что Турция говорила с самого начала и давала понять обеим сторонам», — написал он.

Каракуш выразил надежду на то, что глава киевского режима в этот раз услышит советы турецкой стороны. По его мнению, в случае начала мирных переговоров между Россией и Украиной в выигрыше будет весь мир.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля стало известно, что переговоры США и России по теме конфликта на Украине должны состояться 18 февраля в Эр-Рияде. Американскую сторону на них будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин в конце января отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с кем угодно, однако Зеленский не имеет юридических прав на подписание каких-либо соглашений, так как утратил легитимность по истечении срока его полномочий в мае 2024 года. Глава государства также напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ.

Перед этим российский лидер заявлял, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Путин уточнил, что также нужно устранить первопричины, которые привели к кризису на Украине.