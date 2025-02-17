Белград, 17 февраля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение посетить мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Об этом 17 февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РИА Новости

Глава МИД РФ отметил, что в столице запланированы праздничные мероприятия с участием высоких иностранных гостей.

«Своё присутствие подтвердил президент Сербии Александр Вучич», — произнёс Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Как сообщало ИА Регнум, Вучич в октябре в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке произнёс речь о союзе сербов и россиян в борьбе с фашизмом.

Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Уже известно, что Москву в мае 2025 года в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетят также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 января рассказал, что на парад Победы в Москве были приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. На тот момент 10 из них уже подтвердили своё участие в нём.