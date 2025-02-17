Москва, 17 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. 17 февраля школьники и студенты по всей стране в рамках занятия «Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Фёдора Ушакова» из цикла встреч «Разговоры о важном» обсуждали с педагогами тему служения Отечеству.

«Разговоры о важном»

Федеральным спикером тематического занятия стал Герой Российской Федерации, военный корреспондент Евгений Поддубный. Корреспондент ИА Регнум отметил, что его урок, был наполнен личными наставлениями и историческими примерами.

«Вся история нашей страны — это история борьбы за собственное существование. Особенно XX век — эпоха войн за наше существование и история побед в этих войнах. Мы — потомки победителей», — напомнил Поддубный.

Военкор рассказал, что русская земля никогда не жила во времена, когда бы не нужны были защитники отечества. В зависимости от интенсивности нападок на Россию, порой случалось так, что вся страна вставала на защиту своего Отечества, уточнил герой России.

«Герой — это человек, который готов пожертвовать собой ради других. Который жертвует собой ради других — временем, здоровьем, а иногда и жизнью, к сожалению»,— добавил Поддубный.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что пример мужества и самоотверженности Героя России Евгения Поддубного, как и пример великого адмирала Федора Ушакова, побуждают к размышлениям о своём месте в жизни страны и о том, как каждый может внести свой вклад в её процветание и безопасность.

«В этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. За Победу мы благодарны нашим прабабушкам и прадедушкам. Они сражались или работали в тылу. И именно благодаря им мы сейчас разговариваем о важном», — сообщил школьникам и студентам киноактёр Евгений Егоров.

Актёр добавил, что защитник отечества — это не только профессиональный военный, а защищать страну и служить ей можно не только с оружием в руках. Например, если вы хорошо учитесь и хотите связать свою жизнь с наукой — ваши изобретения помогут стране, уточнил Егоров.

С 5 сентября 2022 г. в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1–11-х классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу — интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием.

По данным социологического исследования ВЦИОМ, поддержка инициативы проведения подобных информационно-просветительских занятий высокая. Уровень поддержки инициативы среди педагогов — 85%, среди респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста, — 81%.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

13 января в российских школах провели традиционный урок «Разговоры о важном», который посвятили Дню российской печати. Учащиеся и студенты поговорили о профессиональном празднике всех, кто причастен к созданию печатных и электронных изданий, чьими усилиями формируется информационное пространство: вспомнили о достижениях печатного дела, а также о труде редакторов, корреспондентов, типографских работников и дизайнеров.

11 ноября в российских школах и колледжах в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» прошёл урок «Твой вклад в общее дело». Беседы с учениками и студентами посвятили тому, какую важную роль может сыграть даже самый небольшой вклад в общее дело для развития и создания будущего России. Юная актриса Виталия Корниенко рассказала школьникам и студентам о теме нового занятия и профессиях будущего, отметив, что сейчас необязательно ограничиваться лишь одной специальностью. По её словам, для образования доступно множество дополнительных курсов и мастер-классов.