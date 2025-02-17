Москва, 17 февраля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Таганский районный суд обязал Google выплатить 3 млн 800 тыс. рублей штрафа за публикацию на YouTube видео-инструкции по сдаче в плен для российских солдат.

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«Постановлением Таганского районного суда города Москвы ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)», — сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, Google и её информационные ресурсы неоднократно нарушали российское законодательство. В 2022 году ФАС России признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. В ведомстве отметили, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

В России корпорация Google несколько раз подвергалась штрафам за нарушение законодательства. Так, 18 ноября 2024 года суд в Москве оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой информации. До этого, 6 ноября 2024 года, в отношении Google был составлен новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора, статья предусматривает наложение штрафа в размере до 6 млн рублей. В октябре 2024 года суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.