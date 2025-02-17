Курск, 17 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Российские военные в Курской области уничтожили за сутки четыре танка украинских вооруженных формирований, в том числе Abrams американского производства. Об этом 17 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе две БМП Bradley американского производства», — сообщили в ведомстве.

Также на курском направлении за сутки уничтожены три бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие ВСУ.

Кроме того, российские военные подбили пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Четверо украинских военных сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области, используя авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Также российские военные подбили украинскую бронемашину с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Российские военные группировки войск «Север» 17 февраля освободили от украинских вооруженных формирований село Свердликово в Курской области.