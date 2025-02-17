Кейптаун, 17 февраля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. В ЮАР неизвестные вооруженные люди застрелили Мухсина Хендрикса, который в 1996 году стал первым имамом, открыто заявившем о своей нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ). Об этом 17 февраля сообщила местная радиостанция SABC.

Соцстеи Мухсин Хендрикс

Мужчину застрелили в такси вместе с водителем в городе Гкеберха на юге страны, когда он ехал на гей-свадьбу.

Правоохранители ищут двух подозреваемых, скрывшихся с места преступления на автомобиле. Власти уточнили, что мотивы убийства пока не установлены.

Хендрикс родился в Кейптауне и учился в Пакистане. Мусульманская община ЮАР отказалась признавать священнослужителя имамом после его заявления о своей ориентации. Несмотря на это, он продолжал проповедническую деятельность не только в ЮАР, но и в других странах.

В октябре 2022 года в городе Хеврон в Палестинской автономии было найдено тело Ахмада Абу-Марихии, 25-летнего палестинца, получившего убежище в Израиле из-за преследований на почве нетрадиционной сексуальной ориентации. В арабских пабликах в соцсетях появились видеозаписи его убийства и надругательств над его телом. Полиция Палестинской автономии арестовала одного из подозреваемых в убийстве.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России в марте 2024 года внес движение ЛГБТ в реестр запрещённых в стране экстремистских организаций. В ноябре 2023 года Верховный суд признал экстремистской деятельность этого движения и запретил его на территории России.