Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Следователи оценили ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области Константина Рачаловского почти в 156 млн рублей. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Екатерина Лызлова/РИА новости Константин Рачаловский

«Рачаловский К. Н., обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов», — уточнили в ведомстве.

Против замгубернатора возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Как передавало ИА Регнум, Рачаловский работал министром сельского хозяйства Ростовской области с мая 2014 года. В сентябре 2023 года его также назначили на должность заместителя губернатора. Правоохранители задержали чиновника 17 февраля 2025 года.

Кроме того, 17 февраля в рамках дела о злоупотреблении полномочиями задержали замминистра цифрового развития, информационных технологий Ростовской области. По данным следствия, региональное министерство заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения системы документооборота на сумму 59,99 млн рублей, тогда как реальная стоимость услуги была ниже примерно в четыре раза.