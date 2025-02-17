Москва, 17 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Международные платежные системы Visa и Mastercard в скором времени вернутся в Россию. Об этом заявил 17 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок. Но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Депутат также отметил, что россияне уже привыкли к национальной системе платежных карт, которая доказала свою технологичность и эффективность. Системы Visa и Mastercard придется использовать в том случае, когда речь будет идти о транзакциях в Европу и Америку.

Карты национальной платежной системы «Мир», которую разработал Центробанк, сегодня принимают в 11 государствах. Кроме того, на сегодняшний день россияне могут отправлять деньги с помощью системы быстрых платежей (СБП) в девять стран — Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Лаос, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года компании Visa и Mastercard приостановили деятельность на территории России. Они также заявили, что за пределами страны карты, выпущенные в РФ, не будут действовать. В начале января в Банке России сообщили о том, что некоторые карты Visa и Mastercard исчерпали срок действия сертификатов безопасности.

В июне 2023 года первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова также отмечала, что доля использования в стране банковских Visa и Masterсard снижается и в 2026 году они полностью исчезнут из России. Она предположила, что к 2028 году в мире перестанут пользоваться межбанковской системой SWIFT.