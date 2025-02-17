Киев, 17 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Министр финансов США Скотт Бессент выделили главе киевского режима Владимиру Зеленскому час на принятие решения по сделке о передаче Вашингтону минеральных ресурсов Украины. Об этом 16 февраля сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.

Бессент посетил Киев за несколько дней до начала Мюнхенской конференции по безопасности. Утверждается, что тогда украинскому политику вручили меморандум с предложением обменять ресурсы на дальнейшую военную помощь.

В рамках предложения Соединённые Штаты намеревались заполучить минеральные богатства Украины в полном объёме.

По информации издания, Зеленский отказался и перенес обсуждение на Мюнхенскую конференцию. Однако там американская сторона предложила ему выделить природные ресурсы стоимость 500 млрд долларов, чтоб «оплатить» уже поставленную Киеву помощь.

Как сообщало ИА Регнум, впервые идею заполучить украинские ресурсы в обмен на дальнейшую помощь озвучил президент США Дональд Трамп. 3 февраля он заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов и намерены добиться от Киева соответствующих гарантий.

Зеленский позднее подтвердил, что Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование американцам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу главы Белого дома предложением о покупке американской помощи. Он подчеркнул, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.