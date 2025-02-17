Тверь, 17 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. В Твери задержан один из руководителей Северной железной дороги, филиала ОАО «РЖД». По данным правоохранительных органов, его подозревают в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан житель Ярославля — высокопоставленный сотрудник Северной железной дороги филиала РЖД. В отношении В. Кузьмичева 1971 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — рассказал источник агентству.

По данным следствия, денежные средства предназначались за покровительство в коммерческой деятельности одной из тверских компаний.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года были арестованы заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Кириллов и Алексей Савченко. Только в декабре 2024 года стало известно, что они обвиняются в получении взяток на сумму около 105 млн рублей. Согласно статье 6 части 290 УК РФ, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или штраф в размере до 5 млн рублей.